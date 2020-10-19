Москва, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5376 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщили в столичном оперативном штабе.

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Это на 766 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 4610 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин назвал причины, по которым Москва лидирует среди городов России в статистике по коронавирусу.