Москва, , 11:11 — REGNUM В Госдуме предлагают расширить календарь прививок, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

«Нужно включить в календарь и прививки еще от ряда заболеваний, таких как менингит, гепатит А, папилломавирусная инфекция, клещевой энцефалит для эндемичных регионов», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в ходе заседания круглого стола.

Недавно было принято решение включить в календарь прививок вакцинацию против ротавирусной инфекции, ветряной оспы и гемофильной инфекции для всех детей, а не только для групп риска, напомнил парламентарий.

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