Москва, , 11:12 — REGNUM В России зафиксировано подорожание кроссовера Honda Pilot 2020 года на 185—215 тыс. рублей, или на 5,0—6,6% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом 19 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

На данный момент начальная версия Lifestyle восьмиместного кроссовера Pilot продается за 3 467 900 рублей. Стоимость этой комплектации выросла на максимальные 215 тыс. рублей.

Средняя версия Executive подорожала на 185 тыс. рублей. Новая цена кроссовера Pilot в данной модификации составила 3 895 900 рублей. А вот топовая версия Premium стала дороже на 198 тыс. рублей и теперь продается за 4 168 900 рублей.

Отмечается, что Honda Pilot в России идет с мотором V6 PI VTEC на 6 литров мощностью 249 л. с. Агрегатируется он с автоматической коробкой передач.

Напомним, последний раз цены на автомобили Honda в России повысились в июле 2020 года.

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