Рязань, , 11:11 — REGNUM В Рязанской области 19 октября подтвердили 87 случаев заражения коронавирусом, столько же, сколько за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после выздоровления 19 пациентов.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Рязанской области составляет 9521. Ещё 89 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав. Завершили лечение выздоровлением 7084 человека.

В стационарах находятся 306 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в том числе четыре ребёнка. 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.