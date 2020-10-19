Челябинск, , 11:08 — REGNUM В Челябинске два мальчика награждены почётными грамотами «За проявленную смелость и самоотверженность при спасении ребёнка». Церемония прошла 19 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Грамоты Григорию Кораблеву и Андрею Фомину вручили градоначальница Наталья Котова и областной детский омбудсмен Евгения Майорова. Котова отметила, что эти дети — настоящие герои, и поблагодарила их родителей за воспитание. «Вы настоящие герои, мы вами гордимся», — сказала чиновница.

Как отмечает замначальника отдела морально-психологического обеспечения регионального управления МВД России по Челябинской области Юлия Шпак, инцидент произошёл в мае в Уйском районе. Шестилетняя сестра восьмилетнего Гриши подскользнулась и упала в воду. Мальчик бросился её спасать. Поблизости рыбачил 11-летний Андрей, который помог обоим выбраться из воды.