Омск, , 11:06 — REGNUM В связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в Омской области «с каждым днём становится всё напряжённее», необходимо переводить дополнительные больничные койки под лечение ковидных больных. Об этом в своём видеообращении, размещённом 19 октября в инстаграме, заявил губернатор региона Александр Бурков.

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«И мы будем переводить дополнительно стационары, перепрофилировать под COVID-19. У нас нет другого выхода, мы должны сегодня помочь тем, кто тяжело болеет», — подчеркнул Бурков.

В то же время, по его словам, помощь должна оказываться всем, кто в ней сегодня нуждается:

«И неотложная помощь будет оказываться в других медицинских учреждениях, куда будут направлять пациентов».

Бурков попросил население региона не поддаваться панике и заверил, что ситуация с распространением коронавируса хоть и сложная, но временная и преодолимая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 18 октября коронавирус был выявлен у 13 374 человек.

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