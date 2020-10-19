Мапуту, , 11:03 — REGNUM Представители Корейской церкви в Мапуту и некоммерческой организации Food for the Hungry оказали гуманитарную помощь населению Мозамбика. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители церкви и организации предоставили 500 продовольственных наборов уязвимым слоям населения, проживающих в муниципалитете KaMaxaquene.

Известно, что в продовольственную корзину вошли 10 кг риса, растительное масло, сахар, соль, мыло и дезинфицирующие средства.

В настоящее время в Мозамбике выявлено более 10,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали более 70 человек.