Ставрополь, , 11:07 — REGNUM Бывший директор Ставропольского училища олимпийского резерва осужден по делу о хищении 6 млн рублей при закупке товаров для техникума. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к штрафу, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе Промышленного районного суда Ставрополя.

Установлено, что в сентябре 2017 года между училищем и одной из организаций был подписан госконтракт на поставку спортивного оборудования на 14 млн рублей. При этом осужденный, будучи тогда директором училища, не обеспечил целевое и эффективное использование бюджетных денег — он допустил поставку оборудования по заведомо завышенным ценам. Стоимость товаров оказалась завышена более чем на 6 млн рублей.

Экс-директору училища назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Он также лишен права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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Как сообщало ИА REGNUM, фигурантом данного уголовного дела также является бывший министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий, задержанный в ноябре 2019 года. К настоящему времени в отношении экс-чиновника возбуждено шесть уголовных дел.