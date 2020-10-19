Чита, , 10:59 — REGNUM Несмотря на значительное увеличение числа коек для лечения больных с COVID-инфекцией, коечный фонд в моностационарах Забайкалья заполнен на 95%. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-губернатора Аягмы Ванчиковой.

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По её словам, на сегодняшний день в крае развёрнуты 1445 коек, причём 400 из них добавились на днях. По словам замгубернатора, в краевой столице коечный фонд находится на пределе, ведется напряженная работа по маршрутизации пациентов.

Всего в Забайкальском крае развернуто девять моностационаров, шесть — в Чите и три в районах края. Работает 27 бригад скорой медицинской помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в крае зафиксировано ещё пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв за весь период достигло уже 86.

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