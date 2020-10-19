Краснодар, , 10:58 — REGNUM На территории Краснодарского края за минувшие сутки подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, об этом 19 октября сообщили в региональном оперативном штабе. Среди новых пациентов 12 детей от трех до 16 лет, старшему из взрослых пациентов 84 года.

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"В Краснодаре выявлено 40 заболевших, в Сочи — 11, в Лабинском районе — 10. Семь случаев подтверждено в Туапсинском районе, по пять — в Геленджике и Выселковском районе. Трое заболевших в Новороссийске, по два — в Горячем Ключе, Белореченском, Ейском, Курганинском, Щербиновском, Павловском районах. По одному заболевшему в Анапе, Абинском, Апшеронском, Староминском, Отрадненском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском, Крыловском районах», — уточнили в оперативном штабе.

За предыдущие сутки в регионе было выявлено 106 новых носителей коронавируса. Всего на территории Краснодарского края за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 15 909 человек, выздоровели из них 11 133 пациента. Скончались 353 пациента.

На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 29 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое на ЭКМО.