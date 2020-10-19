Брянск, , 11:01 — REGNUM Новый антирекорд по количеству выявленных носителей коронавируса зарегистрирован 19 октября в Брянской области — 123 случая, что на 10 превышает показатель предыдущих суток. Скончался один человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтвердили 11 083 положительных результатов тестов на коронавирус. За сутки выписано 35 пациентов, в целом завершили лечение 8570 человек. Зарегистрирован один летальный исход, таким образом, с начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 47 пациентов.

Лаборатории провели 205 тыс. 562 исследований, из которых 906 было выполнено за сутки.