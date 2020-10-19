Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Массовая очередь из карет скорой помощи образовалась у городской больницы № 4. В медучреждение привезли пациентов с подозрением на COVID-19, которым перед госпитализацией требуется КТ-диагностика.

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Утром 18 октября у здания медучреждения выстроились 27 машин скорой помощи. К вечеру число ожидающих возросло до 30. Как передаёт Donday.ru, компьютерную томографию в Ростове-на-Дону можно сделать только в этом медучреждении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону ситуация с распространением коронавирусной инфекции выявила проблему нехватки томографов. Очереди из карет скорой помощи у горбольницы № 4 выстраивались ещё в начале октября в связи с ростом числа пациентов с внебольничной пневмонией и тех, кому необходимо провести КТ.

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