Москва, 19 октября 2020, 10:54 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 179 человек. Об этом 19 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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"Зафиксировано 179 летальных исходов», — говорится в информации.
Это меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 185 летальных исходов.
Всего за время пандемии в России от коронавирусной инфекции скончались 24 366 человек.