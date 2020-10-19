Москва, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 179 человек. Об этом 19 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 179 летальных исходов», — говорится в информации.

Это меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 185 летальных исходов.

Всего за время пандемии в России от коронавирусной инфекции скончались 24 366 человек.