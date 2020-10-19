Челябинск, , 10:54 — REGNUM В одном из ковидных госпиталей Челябинска старушка оказалась привязана к кровати. Об этом пишут СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Тревогу подняла одна из пациенток областной больницы №2. Дама записала видео, из которого следует, что пожилая женщина якобы лежит уже четвёртые сутки на спине, и медики не оказывают ей помощи. Запись разлетелась по соцсетям и вызвала широкий резонанс.

В самой больнице изданию 74.ru пояснили, что бабушка была не привязана, а зафиксирована. Она поступила в учреждение уже в терминальном состоянии и к настоящему времени скончалась. Медики оказывали ей всю необходимую помощь, в том числе питание через зонд и каждые два часа замену всего, что нужно.

В минздраве Челябинской области также отметили, что и медикаментозная терапия, и кормление смесями, и гигиенический уход осуществлялись в полном объёме. При этом отметили, что зафиксировать её было нужно для того, чтобы катетеры и зонд ей не навредили.

«Только врач, исходя из состояния пациента, может принять решение, где и какую помощь оказывать. Медицинский персонал с момента поступления пациента находится на постоянной связи с родственниками», — отметили в министерстве.