Казань, , 10:57 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 19 октября заражены коронавирусом 7856 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 45 пациентов. Накануне сообщалось о 41 заболевшем. Всего выздоровел после заражения инфекцией 6741 человек, за сутки — восемь пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 103 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных госпитализировали 11 человек, еще 34 пациента — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 24 человека, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 25 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали для приема заболевших пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение для ковидных пациентов заработало с 16 октября. Госпиталь рассчитан на 100 коек и будет действовать до особого распоряжения.

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