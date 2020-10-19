Москва, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 15 982 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Данный показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса. Это на 833 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 15 099 носителей коронавируса. Прежний максимум был зафиксирован 16 октября, когда выявили 15 150 случаев заражения.

Среди регионов лидируют Москва (5376), Петербург (686) и Подмосковье (466).

Всего за время пандемии в РФ выявили 1 415 316 случаев заражения.