Белгород, , 10:50 — REGNUM Новую дорогу на улице Молодёжной открыли в Белгороде. Четырёхполосная трасса связала 11 Южный микрорайон и район «Спутник», сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе мэрии.

350 млн рублей на строительство новой дороги были выделены Белгородской области как лидеру по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтрансом РФ. Микрорайоны связала магистраль протяжённостью 573 метра с шириной проезжей части от 14 до 16 м.

«Необходимость связать два крупных микрорайона назрела давно, в том числе для того, чтобы снизить нагрузку на улицы Губкина и Щорса, перекрёсток Красноармейская — Губкина. Эта дорога была необходима. Сейчас, когда она появилась, перераспределились транспортные потоки, связь между двумя микрорайонами стала более эффективной», — сказал на торжественном открытии первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков.

К работам строители приступили осенью 2019 года. Следующим этапом обустройства дорожной инфраструктуры микрорайонов станет организация дорожного движения на перекрёстке улиц Молодёжная — Магистральная и на бульваре Юности — улице Будённого.