Белгород, 19 октября 2020, 10:50 — REGNUM Новую дорогу на улице Молодёжной открыли в Белгороде. Четырёхполосная трасса связала 11 Южный микрорайон и район «Спутник», сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе мэрии.
350 млн рублей на строительство новой дороги были выделены Белгородской области как лидеру по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтрансом РФ. Микрорайоны связала магистраль протяжённостью 573 метра с шириной проезжей части от 14 до 16 м.
К работам строители приступили осенью 2019 года. Следующим этапом обустройства дорожной инфраструктуры микрорайонов станет организация дорожного движения на перекрёстке улиц Молодёжная — Магистральная и на бульваре Юности — улице Будённого.