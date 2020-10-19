Кваркенский район, , 10:48 — REGNUM В Оренбургской области суд взыскал с жителя Кваркенского района, который стал виновником лесного пожара, сумму затрат на тушение возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, осенью 2018 года мужчина эксплуатировал трактор с глушителем, не оборудованным искрогасителем. Когда техника двигалась по проселочной дороге, загорелась сухая трава. Огонь распространился на 1,274 га лесного массива Кваркенского района и Челябинской области.

Затраты на ликвидацию пожара оценили в более чем 1,3 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы. Судебная инстанция удовлетворила его в полном объеме. Решение вступило в законную силу.

Добавим, ранее мужчина признан виновным по статье 261 УК РФ («Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности, с причинением крупного ущерба»). Приговором суда было назначено 400 часов обязательных работ.