Иерусалим, , 10:46 — REGNUM В сети появился геймплейный трейлер ролевого экшена Grime. Его опубликовали 18 октября на YouTube-канале студии Clover Bite.

В ролике разработчики показали особенности игрового процесса: перемещение по локациям, схватки с противниками и использование различных умений. Ожидается, что проект выйдет в 2021 году.

Главным героем Grime является чёрная дыра, принявшая обличье человека. Таким образом, персонаж может «втягивать» в себя противников и различные предметы.

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