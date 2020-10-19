Душанбе, , 10:46 — REGNUM По итогам января — сентября 2020 года Таджикистан посетили 590,9 тыс. иностранных граждан, что на 62,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает издание «Авеста».

Отмечается, что за отчетный период туристический поток снизился на 63,2%, до 317,2 тыс. человек. Из стран СНГ приехали 302,9 тыс. туристов, из стран дальнего зарубежья — 14,3 тыс. человек.

Наибольшее число иностранцев приехали из Узбекистана. За девять месяцев 2020 года Таджикистан посетили 47,1 тыс. граждан России, 41,3 тыс. — граждан Киргизии, 7,4 тыс. — Казахстана, 4,5 тыс. — Афганистана.

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