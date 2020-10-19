Монреаль, Канада, , 10:42 — REGNUM Продажи игры Far Cry Primal превысили отметку в четыре миллиона копий. Об этом на своей странице в Twitter сообщил энтузиаст с ником Timur222.

https://twitter.com/bogorad222/status/1317949714936061952

Информацию о продажах игры Timur222 обнаружил на странице разработчика Шона Ньюмана на сервиса Linkedln. Напомним, релиз Far Cry Primal состоялся в 2016 году.

В Primal игроки управляли охотником по имени Таккар, проживающем на Земле за 10 тыс. лет до нашей эры. Проект получил положительные отзывы от критиков и смешанные от геймеров.

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