Уфа, , 10:55 — REGNUM Студентов выпускных курсов Башкирского медицинского университета отправят на работу в поликлиники региона, где они будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Об этом 19 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, были разработаны четкие протоколы Министерства здравоохранения РФ, в которых прописаны показатели к госпитализации и выписке пациентов. При этом койки для лечения пациентов с COVID-19 должны работать более эффективно, чем они работают сейчас. Нужно организовать работу так, чтобы пациент полежал, подлечился немного и переводить его на амбулаторное лечение. А для этого нужно отладить работу амбулаторной помощи, отметил он.

Глава Башкирии подчеркнул, что было принято решение об отправке студентов выпускных курсов медуниверситета в лечебные учреждения для помощи терапевтам. Ведь для того, чтобы сопровождать больного, нужно всего лишь позвонить ему и узнать, как человек себя чувствует, таким образом оказать ему внимание. И если будет ухудшение состояния, необходима будет его госпитализация.

Помимо этого, Хабиров поручил министерству финансов региона рассматривать в первоочередном порядке любое первое требование министра здравоохранения Башкирии по выделению денежных средств на борьбу с коронавирусом, даже в ущерб других трат.

По его словам, в настоящий момент в регионе имеется необходимый запас медицинских средств, лекарств и средств индивидуальной защиты.

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