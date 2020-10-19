Ирвайн, США, , 10:37 — REGNUM Версия игры The Outer Worlds для Nintendo Switch получит обновление, улучшающее графику. Об этом 19 октября сообщает «Игромания».

https://twitter.com/OuterWorlds/status/1317133451875643392

Релиз обновления состоится уже 21 октября 2020 года. Разработчики пообещали подробнее рассказать о всех его нововведениях в ближайшие дни.

Напомним, The Outer Worlds — это научно-фантастическая ролевая игра, разработанная американской студией Obsidian Entertainment. Её релиз состоялся в октябре 2019 года.

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