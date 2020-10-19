Петропавловск-Камчатский, , 10:37 — REGNUM Власти Камчатского края вводят новые ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, принято решение отменить на каникулах полностью проведение осенней оздоровительной кампании для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Оперативный штаб принял решение усилить работу по контролю за соблюдением масочного режима, особенно в общественном транспорте.

На Камчатке привито от гриппа почти 68 тыс. взрослых и 21 тыс. детей.

В крае за последние сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 5171.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Соболево на Камчатке зарегистрировали вспышку заражения коронавирусной инфекцией. Выявили уже 13 носителей SARS-CoV-2.