Волгоград, , 10:41 — REGNUM Виновным в мошенничестве в крупном размере признан глава одного из сельских поселений Дубовского муниципального района Волгоградской области. Чиновник присвоил 99 тысяч рублей, якобы ошибочно переведённые подрядчику, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Глава поселения весной 2018 предложил директору коммерческой организации заключить контракт на ремонт дороги. Чиновник пообещал подготовить все необходимые документы, подрядчик согласился. Однако вскоре выяснилось, что сумма работ составляет 99 тысяч рублей, директор фирмы решил расторгнуть договор в связи с заниженной стоимостью затрат. Тем не менее, в июле глава поселения предоставил в бухгалтерию администрации документы для оплаты якобы выполненных работ и на расчётный счёт подрядчика поступили деньги. Чиновник заявил, что средства перевели ошибочно, потребовал возврата 99 тысяч рублей, а после получения их присвоил.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.