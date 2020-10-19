Тбилиси, , 10:42 — REGNUM 12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за прошедшие выходные. Об этом 19 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«Еще 12 новых случаев. Всего со дня снятия ограничений на границе с Российской Федерацией 15 сентября заболело 206 граждан», — рассказала врач журналистам.

При этом в течение 16 октября в Южной Осетии выявили 57 случаев заражения SARS-CoV-2.

По последним данным, в Южной Осетии госпитализированы 40 человек с диагнозом COVID-19, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в республике провели более 6 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, положительные результаты были у 296 человек.

Стоит отметить, что в Южной Осетии SARS-CoV-2 ранее выявили у президента страны Анатолия Бибилова и исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева. Также эту инфекцию выявили у сотрудников администрации главы государства и аппарата правительства. Заразилась коронавирусом и Кочиева.

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