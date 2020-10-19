Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM Уральский федеральный университет (Екатеринбург) встречает 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Хотя УрФУ был создан в 2009 году на базе УГТУ-УПИ, а в 2011 году к нему присоединили Уральский государственный университет (УрГУ), в вузе отмеряют начало пути от 19 октября 1920 года. Именно тогда Владимир Ленин подписал декрет об учреждении УрГУ.

В вузе сократили до минимума юбилейные празднования из-за пандемии COVID-19. В медиапространстве столетие УрФУ отметили выпуском фильмов, газеты, книги и сайта об истории университета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор вуза Виктор Кокшаров выразил готовность перевести учреждение на дистанционный режим.

Отметим, Уральский университет был создан декретом Совета народных комиссаров РСФСР 19 октября 1920 года. Нынешний Уральский федеральный университет является одним из крупнейших вузов России. В 2020 году он занял 364-е место в ежегодном рейтинге QS WorldUniversityRankings 2020, поднявшись по сравнению с 2019 годом на 48 позиций. А агентство «Эксперт РА» включило УрФУ в число десяти лучших вузов России.

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