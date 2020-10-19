Кольнбург, , 10:33 — REGNUM Экспериментальная «разговорная» игра Don't Make Love стала бесплатной в сервисе Steam. Об этом 18 октября сообщило издание PCGamer.

Игра стала бесплатной в память о её разработчике Дарио Д'Амбре. Сообщается, что он скончался в начале 2020 года.

Напомним, Don't Make Love — это игра о взаимоотношениях двух богомолов, которые боятся заводить потомство из-за своих инстинктов — после спаривания самка обязана откусить голову самца. Таким образом, геймерам предстоит решить эту дилемму при помощи множества диалоговых опций.

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