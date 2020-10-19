Москва, , 10:32 — REGNUM России необходимо разработать специальный электронный реестр для эффективного контроля над вакцинацией населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 октября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.

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»Особое уделить внимание теме отдельного электронного реестра вакцинации в России, который может (серьёзно) помочь в деле продвижения вакцинации разных групп населения и в понимании, на какие группы населения нужно обратить особое внимание», — заявила Вуйнович.

По её мнению, в России необходима «адекватная подготовка в определении групп населения», которые получат вакцину в приоритетном порядке.

При этом такой порядок должен основываться на «локальной эпидемической ситуации и доступности необходимых объёмов вакцин с учётом вопросов солидарности и справедливости», отметила представитель ВОЗ.