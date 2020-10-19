Карабаш, Челябинская область, , 10:29 — REGNUM Охранник одной из баз отдыха в Челябинской области обвиняется в убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

База находится в Карабашском городском округе. Преступление было совершено ночью 11 октября. Погибшим оказался инструктор по дайвингу, который здесь проживал. Следователи считают, что обвиняемый нанёс ему ножевые ранения после ссоры, возникшей в ходе совместного употребления спиртного. Затем он утопил тело в озере Увильды и скрылся.

Предполагаемого убийцу поймали в Аргаяшском районе. Суд по ходатайству следователей отправил его под стражу.