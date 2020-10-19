Абакан, , 10:28 — REGNUM По состоянию на 19 октября в Хакасии коронавирус выявлен у 5535 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 83 случая заражения, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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Выздоровели 4486 человек, в том числе 13 — за последние сутки. Получают лечение 1148 пациентов.

За сутки 18 октября в республике коронавирус выявили у 79 человек.

Напомним, в Хакасии за весь период скончались 57 пациентов с COVID-19.

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