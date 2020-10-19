Новосибирск, , 10:28 — REGNUM Новосибирская полиция сообщила о появлении фейковой информации о «волонтёрах», раздающих маски, пропитанные наркотическим средством. Новосибирцев просят доверять только достоверным источникам информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в региональном управлении МВД РФ.

На ложность информации, по данным полиции, указывает то, что в сообщении нет ссылки на источник информации; конкретного указания населённого пункта, где это происходило; присутствует просьба о распространении.