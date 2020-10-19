Тбилиси, , 10:27 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1186 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 19 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 18 663 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 8338 человек победили инфекцию, в том числе 278 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 143 человека с диагнозом COVID-19, из них семеро в течение последних суток. В стационаре лечат 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1420. На карантин поместили 6407 человек.

Стоит отметить, что вчера, 18 октября, в Грузии был поставлен антирекорд по количеству выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2 — 1192. Это почти на 25% больше, чем предыдущий максимум, который зафиксировали 17 октября.

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