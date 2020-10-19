Якутск, , 10:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Якутии инициировало проверку по опубликованному в соцсетях видео с очередью к терапевту в медцентре Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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На видео растиражированном в соцсетях, автор показывает очередь к одному оставшемуся терапевту в поликлинике №5.

В коридоре скопилось много пациентов, которые имеют признаки ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации: кто-то впадает в ступор, кто-то намеренно игнорирует угрозу, но в Кузбассе предпочитают действовать. Об этом в новой колонке «Скорая помощь для медицины» заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.