Оренбург, , 10:26 — REGNUM Оренбургский государственный университет переводит студентов на дистанционное обучение. Мера предпринята из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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Согласно приказу ректора ОГУ от 19 октября, занятия для студентов первого и второго курсов должны проводиться только в дистанционном формате, а для студентов с третьего по пятый курс — преимущественно в дистанционном формате.

Напомним, в Оренбуржье ухудшается эпидситуация. Ежедневно выявляют более 160 случаев заражения. С конца марта зафиксировано 15 320 носителей коронавируса, среди которых 6,5% — это дети, 35,5% — это граждане в возрасте от 18 до 44 лет.

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