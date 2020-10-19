Москва, , 10:26 — REGNUM Использование безопасной и эффективной вакцины от коронавируса серьёзно повлияет на эпидемическую ситуацию в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 октября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.

Вакцина (с) Пресс-служба правительства Челябинской области

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"Вклад в общественное здоровье от использования безопасной и эффективной вакцины против SARS-CoV-2 окажет значительное воздействие на течение пандемии COVID-19», — заявила Вуйнович.

По её словам, особое внимание следует уделить эффективному выявлению целевых групп населения, которые получат вакцину в приоритетном порядке.

«В этой связи (необходима) адекватная подготовка в определении групп населения, основанная на локальной эпидемической ситуации и доступности необходимых объёмов вакцин с учётом вопросов солидарности и справедливости», — указала она.