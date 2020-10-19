Барнаул, , 10:20 — REGNUM В Алтайском крае отмечен рост заболеваемости ОРВИ: по данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю он увеличился на 15% и составил 26,2 тыс. случаев. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения и школьников (7−14 лет). Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

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По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора края Ульяны Калининой, которые цитирует ИА «Амител», из-за ОРВИ в регионе закрыто 13 школ, 13 детских садов, частично 94 класса 46 школ и 64 группы 43 садах. Всего с начала учебного года полностью было закрыто 37 школ, 31 детское учреждение, 535 классов в 197 школах, 197 групп в 83 садах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени взрывного роста заболеваемости среди носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае прошло примерно около двух недель. За это время заболевших пневмонией и ОРВИ, судя по данным оперативного штаба на 19 октября, стало в десятки раз больше, произошёл значительный рост летальных исходов (123 пациента за последние две недели).

Статистика свидетельствует о значительном росте числа детей — носителей SARS-CoV-2: ещё две недели назад тех, у кого коронавирус был выявлен сначала учебного года, насчитывалось 107 человек, теперь эта цифра выросла до 248 человек.

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