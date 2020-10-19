Стокгольм, , 10:31 — REGNUM Теперь, когда все политические партии в Швеции согласны с тем, что систему общего образования необходимо развивать, следует воспользоваться шансом и создать ту школу, которая будет отвечать требованиям общества знаний. Именно поэтому центральные власти должны снова взять под жесткий контроль систему школьного образования. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В ходе дебатов, состоявшихся 11 октября, лидеры партии согласились с тем, что дети должны получать знания и обрести внутреннее спокойствие, научиться читать, писать, считать и ориентироваться в обществе. Однако проблема заключается в самой системе.

Дело в том, что правления и отдельные директора школ, как частных, так и муниципальной, вынужденно ставят высокие оценки ученикам, даже если те их не заслуживают. Школы идут на это, чтобы искусственно повысить успеваемость учащихся и, как следствие, привлечь новых учеников, а вместе с ними — и деньги за обучение.

Поэтому, считают журналисты газеты, осуществление контроля за системой школьного образования должно опять вернуться в руки центральных властей, а не быть прерогативой местных муниципальных властей.