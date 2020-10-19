Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Торгашев попросил о возбуждении уголовного дела из-за угроз в адрес учёного, которые поступали в 2018 и 2019 годах. Об этом юрист рассказал ТАСС.

Заявление с просьбой возбудить дело Торгашев подал в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру. Научные оппоненты, по его словам, угрожали учёному убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Так, Соколову не раз приходили угрожающие сообщения на телефон и электронную почту, ему расписывали красной краской стены в парадной, подбрасывали под дверь дохлых крыс. Угрозы поступали также в адрес Ещенко и близких людей Соколова.

«Эти угрозы являлись составной частью организованной против Олега Соколова травли», — пояснил Торгашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов, где работал доцентом Олег Соколов и училась Ещенко, рассказал о длительной травле историка.

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