Москва, , 10:19 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнётся в декабре-январе. Об этом 19 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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«В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения», — рассказал он.

По мнению мэра, массовая вакцинация станет окончательной победой над пандемией.