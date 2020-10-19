Москва, , 10:19 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было проведено 449 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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«За последние сутки проведено 449 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на коронавирус в результате этого превысило 54,3 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 311 167 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 17 октября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 53 850 509.