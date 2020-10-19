Симферополь, , 10:15 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждён 161 новый случай заражения коронавирусом, об этом 19 октября сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

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»За 18 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции. 95 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины», — написал глава Республики.

За сутки в Крыму на заражение коронавирусом обследованы 4441 человек.

Отметим, что сутками ранее в регионе было зафиксировано 169 новых случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев заражения в регионе достигло уже 7170, выздоровели 3927 человек. Скончались 110 человек.