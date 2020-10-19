Уфа, 19 октября 2020, 11:08 — REGNUM Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, могут ввести особый режим в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»
По его словам, особенно тяжело переносят COVID-19 пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
В связи с этим глава региона поручил республиканскому правительству проработать вопрос о введении особого режима для этой категории граждан, с текущими проверками на дому.
Он также отметил, что такая практика уже была опробована весной и ее нужно продолжить.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии студентов выпускных курсов медицинского университета отправят на работу в поликлиники республики для оказания помощи пациентам с коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане за сутки выявили 306 случаев заражения коронавирусом