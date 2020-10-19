Уфа, , 11:08 — REGNUM Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, могут ввести особый режим в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, особенно тяжело переносят COVID-19 пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

В связи с этим глава региона поручил республиканскому правительству проработать вопрос о введении особого режима для этой категории граждан, с текущими проверками на дому.

Он также отметил, что такая практика уже была опробована весной и ее нужно продолжить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии студентов выпускных курсов медицинского университета отправят на работу в поликлиники республики для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

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