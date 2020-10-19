Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области учреждения дополнительного образования не перевели на дистанционный режим работы, но данный вопрос находится на обсуждении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

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Говоря об обучении, глава региона подчеркнул, что в школах возобновляется учёба в привычном, очном формате. В таком же режиме продолжают работу учреждения дополнительного образования, однако они могут быть переведены на дистанционный формат.

«Мы не приняли окончательного решения о переводе на «дистанционку» учреждений дополнительного образования, кружковой, секционной работы, поскольку понимаем, каким болезненным ударом это станет и для малого бизнеса, ведущего эту деятельность, и для детишек, строящих серьёзную спортивную, либо творческую карьеру… С другой стороны, мы должны использовать все возможные способы минимизации рисков заражения, поэтому данный вопрос ещё обсуждается штабом и специалистами. Об этом решении мы сообщим вам дополнительно», — сказал Сергей Морозов, обращаясь к жителям.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 18 октября школьники в Ульяновской области находились на внеплановых каникулах из-за роста заболеваемости ОРВИ. 19 октября они продолжили учёбу в очном формате. Классы и помещения в школах продезинфицированы. Школьные кабинеты будут дополнительно оснащены бактерицидными лампами и рециркуляторами для обеззараживания воздуха.