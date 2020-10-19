Хабаровск, , 10:14 — REGNUM В Хабаровском крае с 19 октября начала работу комиссия управления президента РФ по противодействию коррупции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Проверки продолжатся до 30 октября. Комиссия проверит работу органов государственной власти в регионе по противодействию коррупции, а также госзакупки, реализацию нацпроектов, предоставление господдержки гражданам и организациям и другие вопросы в руководстве Хабаровского края.

«Прошу всех взять под личный контроль предоставление необходимых документов членам комиссии», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре врач Сургутской окружной больницы подозревается в получении взятки.