Москва, , 10:10 — REGNUM В Москве для противодействия распространению коронавируса могут быть приняты «более радикальные и более неприятные меры». Об этом 19 октября написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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Рассказывая о контроле за соблюдением уже принятых мер, он отметил, что приходится делать выбор «не между плохим и хорошим».

«Все решения — плохие. Выбирать приходится меньшее из двух зол. Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более жесткие, более радикальные и более неприятные меры», — сообщил мэр.