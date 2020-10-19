Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM В Бурятии в аптеки государственного предприятия «Бурят-Фармация» поступил в продажу экспресс-тест для выявления антител к вирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Уточняется, что этот экспресс-тест предназначен для выявления антител класса IgG/IgM в сыворотке, плазме или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа при вспомогательной лабораторной диагностике коронавируса.

Стоимость одного теста составляет 798 рублей.