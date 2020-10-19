Цхинвал, 19 октября 2020, 10:05 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и исполняющий обязанности премьер-министра республики Геннадий Бекоев заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Рес».
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По данным журналистов, у обоих руководителей болезнь протекает в легкой форме. Они перешли к исполнению своих обязанностей удаленно. У Бекоева в первый день поднялась температура, но потом пришла в норму.
Сообщается, что коронавирус также выявили у пресс-секретаря президента страны Дины Гассиевой, главного санитарного врача республики Марины Кочиевой и других работников администрации главы государства и правительства.
Стоит отметить, что по данным на 19 октября в Южной Осетии выявили 296 случаев заражения коронавирусом. Один из пациентов с COVID-19 скончался.
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