Брюссель, , 10:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Бельгии сейчас хуже, чем была весной, когда власти страны объявили всеобщий карантин. Об этом заявил премьер-министр Александер Де Кроо в интервью телекомпании RTL.

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Он напомнил, что карантин в связи с пандемией коронавируса объявляли в стране 18 марта. На сегодняшний день ситуация серьёзная, она продолжает ухудшаться.

«Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в отделениях реанимации наших больниц, то у нас в три раза больше людей в реанимации», — сказал Де Кроо.

Глава правительства напомнил, что людям нужно ограничить контакты.

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