Москва, , 10:03 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало проверок фактического соблюдения режима удалённой работы в компаниях. Об этом 19 октября он написал в личном блоге.

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«С понедельника начнём проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удалёнку, — сообщил Собянин. — А ещё через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы».

Мэр города пообещал жёсткий и системный контроль за соблюдением мер, введённых для борьбы с распространением коронавируса.